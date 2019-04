Akkoord Oirschot en aannemer over brug; raad beslist

Inclusief gemaakte kosten (ruim twee ton) komt het totaal aan meerkosten uit op 735.000 euro. De grote vraag is wat de gemeenteraad daarvan vindt. Dinsdag 9 april is er een ingelaste vergadering, waarin de fracties kleur moeten bekennen. De brug is zowel in het dorp als in de politiek altijd controversieel geweest en cruciaal is nu of de extra kosten partijen tot een andere keuze laten komen. Als de raad niet akkoord gaat, gaat ook de schikking niet door.