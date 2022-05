Al vijftig jaar een groot succes dankzij plaatselijk talent: de zittingsavonden van de Koffieleuters

WESTERHOVEN - ,,Voor klaar, achter klaar, draaien maar,” zo begint al vijftig jaar de Koffiegatse Zittingsavond in Westerhoven. En als dan de oude schoolbel van de jongensschool had geklonken, begon de carnavalszitting.

Dit jaar is de gouden zittingsavond vanwege corona uitgesteld naar 13, 14 en 15 mei, maar andere jaren worden ze steevast in januari gehouden. ,,Het Westerhovense Koffiegat was daarmee een van de eersten, na het Valkenswaardse Striepersgat,” weet oud-organisator Jan Claas zich te herinneren. ,,We zijn speciaal naar Valkenswaard getogen met een aantal senaatsleden van CS De Koffieleuters om te zien hoe we zoiets moesten doen,” vertelt hij lachend. Tegenwoordig is zijn broer Frank Claas lid van het zittingscomité.

Quote Uiteinde­lijk zat de zaal die eerste keer in 1971 de zaal stampvol Jan Claas, oud-organisator Koffiegatse Zittingsavond

Het idee om de zittingsavonden te houden werd uitgebroed door Jan Willekens, Jan Claas, Jan Smolders, Peer Cuijpers, Piet Adriaans, Mies Bekkers en Joep Janssen. ,,Om de zaal die eerste keer in het patronaatsgebouw vol te krijgen verkochten we huis aan huis de kaartjes voor deze zittingsavond. Uiteindelijk zat die eerste keer in 1971 de zaal stampvol.”

,,Vroeger was de voorverkoop elk jaar vanaf 06.00 uur ’s ochtends op tweede kerstdag,” weet Frank. ,,De mensen stonden dan al koukleumend op dat tijdstip in de rij.” Tegenwoordig zijn er in het weekend drie zittingsavonden in De Buitengaander, met telkens 160 mensen in de zaal.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Jan Smolders als tonproater tijdens de Koffiegatse Zittingsavond halverwege de jaren 70. © Adrie Smolders

,,Ik ben in 1976 als tonpraoter Kapelaan Schijnheilig gestart en later Hannes Havergort en heb daarna nog in vele rollen op het podium gestaan,” vertelt commissielid Kees Smolders. Vermaard zijn ook de optredens van Martien Bekkers die met bankbiljetten gooide, of Jan Kavelaars met zijn beroemde frikandel-act over de gemeentepolitiek.

Na verloop van tijd kwamen ook de dames op het podium. Annie Schellens was de eerste, maar die werd al snel opgevolgd door het duo Peet Huijbers en Mirjam Bolte. Vaste zanggroep De Hofkwekers heeft vele jaren met liederen met Westerhovense teksten voor meezingers gezorgd. Dansmarietjes De Leuterhannekes die speciaal voor deze avonden werden opgericht door Nellie van der Zanden, zijn een vaste waarde, net als huisorkest De Dors(t)vlegels, dat later door De Drassers werd opgevolgd. De langst deelnemende artiesten van de laatste jaren zijn het trio Frans Kwinten, Joost van Beek en Marit Neutkens.

Grappen mogen niet te schuin

,,Elk jaar tussen kerst en oud en nieuw worden de teksten doorgenomen. Kunnen ze wel, zijn de grappen niet te schuin?” vertelt het drietal. ,,Het succes van de Koffiegatse zittingsavonden is dat we altijd met lokaal talent hebben gewerkt. We hebben uit nood één keer een tonproater uit Reusel gehaald en dat was geen succes,” aldus Frank.

Koffieleuter van Verdienste

,,De eerste onderscheiding die de artiesten kregen was een zakje met grind”, vertelt Jan, “omdat ze een steentje hadden bijgedragen. Later werd plaatselijk schoenmaker Piet Daris ingeschakeld om leren onderscheidingen te stansen en maakte Bert Tholen daarop een ijzeren plaatje.” Frank: ,,Sinds een aantal jaar hebben we ook een jaarlijkse onderscheiding; de Koffieleuter van Verdienste.”

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor Koffiegatse Zittingsavond van zondag 15 mei om 17.00 uur in de Buitengaander, Dorpstraat 9 in Westerhoven. Bestellen kan via dekoffieleuters.nl