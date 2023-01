Alcoholvrije schaatsavond in Oirschot afgelast wegens gebrek aan animo

Patiënt overlijdt in bescher­mend bed door gebrek aan kennis en falend onderhoud, zegt inspectie

VELDHOVEN - In januari 2022 is een cliënt overleden in verpleeghuisinstelling Oktober, terwijl die in een ‘tentbed’ lag. Volgens de inspectie Gezondheidszorg werd het bed niet op de juiste manier gebruikt.

