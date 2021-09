Alle ogen zijn weer gericht op Jules Keeris, hij moet weer leveren op het podium

Cabaretier, theatermaker, toneelspeler, regisseur, zanger, gitarist, docent. Jules Keeris is niet in een hokje te stoppen. De uit Knegsel afkomstige, maar in Eindhoven woonachtige, 28-jarige is breed georiënteerd op theatergebied.

Andere benadering

De meeste aandacht is er voor zijn werk als cabaretier, maar zelf heeft Keeris geen voorkeur. ,,De afwisseling voorkomt sleur. Ook vult het elkaar aan.” Als voorbeeld geeft hij het werken met theatergroep Signatuur Onbekend, gericht op onderwijs, waarbij ze optreden voor brug- en derdeklassers en het bespelen van het publiek in het theater. ,,Je moet bij beide reageren op mensen, maar het gaat ook om de afstemming. Elke zaal heeft iets anders nodig, een andere toon, een andere benadering.”

Quote Ik krijg de beste ideeën als ik onderweg ben Jules Keeris

Vanwege het coronavirus had Keeris het rustiger. ,,Mensen zeiden tegen de eerste lockdown nog tegen me ‘nu heb je alle tijd om te schrijven’.” Zelf zag hij dat anders, omdat schrijven op commando voor hem niet werkt. ,,De humor ligt op straat. Ik krijg de beste ideeën als ik onderweg ben. Iedere dag zet ik grapjes of observaties in mijn telefoon.” Wel ontstond er ruimte voor nieuwe projecten, zoals Radio Karantino FM, een Italiaanse rapclip en een hoorspel over Woensel-West.

Losse flodders

Zaterdag 9 oktober pakt hij zijn voorstelling ‘De Uitverkorenen’ op in de Muzenval in Eersel. Het wordt het derde seizoen van de show, al viel het tweede grotendeels in het water vanwege corona. Aan de hand van post-its op het keukenraam bereidt hij zich voor op ‘De Uitverkorenen’. Al hangen er ook al nieuw ideeën op het raam. Er wordt nagedacht over een nieuwe voorstelling. ,,Dat is nog erg pril, het zijn nog losse flodders.”

Als kind ontstond de liefde voor het theater bij Theater ‘t Ros in Knegsel. Veel van zijn familieleden zijn betrokken bij het theatergezelschap. Zijn vader Ad is er voorzitter, zijn broer Sjef doet de techniek en zijn oom Hans staat er op de planken. ,,Als het enigszins kon dan ging ik als klein mannetje al kijken.”

Quote In de tweede scène werden we met bloed binnenge­dra­gen Jules Keeris

Op zijn twaalfde was hij oud genoeg om lid te worden van de jeugdtoneelgroep, maar al eerder maakte hij zijn debuut op het podium. ,,Als ze een kind nodig hadden, mocht ik meedoen. Op mijn zevende deelde ik een rol met mijn broer Sjef. We speelden een kindje dat was overreden. In de tweede scène werden we met bloed binnengedragen.”

De liefde voor het vak was geboren en werd op het Rythovius College in Eersel verder versterkt. Hij volgde het vak drama van Marieke Berden. ,,Klasgenoten zagen het als een pretuurtje, maar samen met mijn vrienden Lennard van Sambeek en Nick Brekelmans nam ik het serieus. We bedachten allerlei dingen. Op een diploma-uitreiking traden we op met een live videoclip waarin we docenten persifleerden in het nummer I Want to Break Free van Queen.”

Scherp en ad rem

Hij is blij dat het weer gaat beginnen. ,,Nergens kan ik zo in het moment opgaan als op het podium met al die ogen op je gericht. Dan voel ik, nu moet ik leveren. In de zaal gebeurt er iets magisch. Opeens ben ik scherp en ad rem, voor zorgen is geen plek meer.” Die ruimte is er nu nog wel. Hij hoopt dat de mensen het theater en hem weer weten te vinden.