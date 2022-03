Alle partijen in Reusel-De Mierden willen meer woningen bouwen; ‘Als jongeren hier geen toekomst kunnen opbouwen, trekken ze weg’

Meer woningen, dat beloven alle partijen in Reusel-De Mierden aan hun kiezers. De daad bij het woord voegen is niet makkelijk, aldus wethouder Peter van de Noort en lijsttrekker Niels Huijbregts van Samenwerking.

In december ontstond in Reusel-De Mierden opschudding. LBB Vastgoed zag dat er overweldigende belangstelling was voor zijn nieuwbouwwoningen in het plan Molenwijck. LBB besloot om niet voor verloting te kiezen maar voor verkoop aan de hoogste bieder.

De woede van de betrokken woningzoekenden, het appèl van wethouder Peter van de Noort aan de directie, het woonprotest dat de PvdA organiseerde: het was allemaal aan dovemansoren gericht. Dat was eens maar nooit weer, besloot het gemeentebestuur.

,,We hebben nu afgesproken dat de gemeente bij alle nieuwe overeenkomsten met projectontwikkelaars vastlegt dat nieuwbouwwoningen worden verloot”, zegt Van de Noort. Daarnaast wil het gemeentebestuur voorkomen dat beleggers koopwoningen opkopen en (tegen een hoge prijs) verhuren. ,,Binnen enkele weken wordt daarom in Reusel-De Mierden een woonplicht ingevoerd. Wie een woning koopt, moet er minstens vijf jaar zelf gaan wonen. Die regel geldt voor alle woningen die onder de Nationale Hypotheekgarantiegrens vallen van 355.000 euro.”

Daarmee doet de gemeente wat in haar macht ligt. Ze gaat niet over de verdeling van woningen bij projecten waarmee geen grond van de gemeente gemoeid is. En wie al jaren een huis heeft en besluit dit te verhuren, mag dat gewoon.

,,Het uiteindelijke probleem is dat de vraag naar woningen veel groter is dan het aantal woningen dat vrijkomt”, zegt Huijbregts. Als 24-jarige student bestuurskunde en informatiemanagement woont hij nog bij zijn ouders, maar hij ziet om zich heen hoe generatiegenoten hun neus stoten. ,,Als je eenmaal een vaste baan hebt en een partner die ook werkt, dan is een eigen woning een logische stap. De werkelijkheid is dat je word uitgeloot of overboden.”

,,Kijk bijvoorbeeld naar Hulsel. Daar kwamen 14 nieuwbouwwoningen op de markt. Er schreven zich 46 mensen op in!”, zegt Van de Noort. Dat is probleem gaat het hele dorp aan. Huijbregts: ,,Als jongeren hier geen toekomst kunnen opbouwen, trekken ze weg.”

Het is niet zo dat er niks gebeurt, benadrukt Van de Noort. ,,De afgelopen vier jaar zijn er binnen de gemeente elk jaar woningen bij gekomen: vorig jaar circa 85, en de drie jaar daarvoor in totaal bijna 150. Dit jaar is ook goed begonnen. Ik heb vorige maand appartementencomplex De Mulder mogen openen, goed voor 44 huurwoningen.”

Maar het is niet genoeg. Nog even los van het nieuwste probleem, de komst van Oekraïense vluchtelingen, is een oplossing vinden niet eenvoudig. De woningcrisis kent verschillende oorzaken. ,,De belangrijkste is de stikstofcrisis. Als een stad een nieuwe wijk bouwt, geeft dat een piek in de stikstofuitstoot”, legt Van de Noort uit. ,,En dat is een probleem, omdat de regering in eerdere jaren heel veel Natura 2000-gebieden heeft aangewezen.”

Ruim 160 Natura 2000-gebieden

Die ruim 160 natuurgebieden moeten allemaal beschermd worden tegen uitstoot van stikstof. Nederland had hiervoor PAS bedacht, een rekensysteem waarbij het mogelijk was om de stikstofuitstoot van projecten te ‘compenseren’ met toekomstige plannen elders. ,,Met PAS leefde Nederland ‘op de pof’”, zegt Huijbregts. De Raad van State zette daar in 2019 een streep door, en dus zit Nederland nu klem. Van de Noort: ,,De schaarste die in de steden ontstaat, leidt ook tot een hogere druk op de woningmarkt hier.”

Andere oorzaken zijn er ook. ,,Meer mensen zijn alleenstaand, ouderen zijn gestimuleerd langer thuis te blijven wonen, de bevolking in Nederland groeit”, aldus Huijbregts.

Pleidooi bij provincie

En ondertussen staat, woningnood of niet, de provincie op de rem. ,,Tot 2030 mogen we nu maximaal 565 woningen bij bouwen. Ik wil de provincie zover krijgen dat dit meer wordt”, zegt Van de Noort. ,,Dat moet ik onderbouwen, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Dichtbij huis neemt de vraag naar woonruimte toe door de komst van het Kempisch Bedrijvenpark en bedrijventerrein Kleine Hoeve. En dan wil ASML in Veldhoven ook nog het een en ander.” Het bedrijf maakte vorig jaar bekend op termijn 5.500 extra werknemers aan te trekken. ,,Die mensen moeten allemaal ergens wonen.”