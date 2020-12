Alles draait om het plaatselijke hotel voor Steenselnaar van het jaar Ria Vroegh (79)

STEENSEL - Ria Vroegh legde zaterdag maar even haar krantje aan de kant toen leden van de Steenselse dorpsraad bij haar op de de stoep stonden. Ze toonden haar een presentatie over de 55 jaar die ze al werkzaam is in het plaatselijke hotel. Maar hun bezoek had nóg een reden. Ze was verkozen tot Steenselnaar van het jaar.

Het leven van Ria Vroegh-Smetsers (79) draait om gastvrijheid. Ze is de verbindende factor in het bedrijf dat haar ouders in 1935 overnamen en uitbouwden. Ze is niet alleen goed voor haar gasten maar weet ook de verschillende generaties Steenselnaren met elkaar te verbinden. Niet voor niets wordt ze ook wel ‘tweede moeder’ en ‘oma van Steensel’ van Steensel genoemd.

‘Dit is mijn huiskamer’

Ze is nog dagelijks te vinden in het bedrijf van zoon Paul en zijn vrouw Mariëlle. Vroegh: ,,Ik ben hier geboren en eigenlijk nooit meer weggegaan. Elk weekend sta ik in de keuken te koken en elke dag spring ik vanaf het einde van de middag bij om voor de gasten te zorgen. Dit is eigenlijk mijn huiskamer. Mijn hele leven ligt hier. Wat zou ik toch anders moeten doen. Ik weet niet beter. Ze zullen me hier buiten moeten dragen."

Het horecapand kent een lange geschiedenis. Van café de Ster, naar restaurant, motel, hotel, party- en congrescentrum. Alles was mogelijk. De carnavalsfeesten waren wijd en zijd bekend en velen hebben er hun bruiloft gevierd. Vroegh: ,,En dan te weten dat ik eigenlijk helemaal geen zin had om de zaak over te nemen. Het was vooral hard werken. De eerste zondag kwam er 33 gulden binnen. Ik dacht 'is dat het nu'? Mensen dronken een kop koffie en brachten hun eigen boterhammen mee. Later werd het wel anders. Dan kwamen elke zondag 180 man eten. Met carnaval, oudjaar en andere grote feesten puilde het hier uit. Gelukkig hielp de hele familie wel mee in het bedrijf als het nodig was. Het was altijd werken.”

‘Ik zou niet anders willen’

Elke avond is haar vaste stekje achter de bar, waar zij de vaak internationale gasten onderhoudt. Maar ook veel Steenselnaren en plaatselijke verenigingen weten het cafégedeelte te vinden. Vroegh: ,,Het was hier een tijd de zoete inval. Voor de jeugd was er niets. Ze waren hier welkom en zo ontstonden heel gezellige avonden tot diep in de nacht. Zo heeft elke periode zijn mooie en minder mooie kanten. Voor de rest is het zo prima. Ik zou niet anders willen."