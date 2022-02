Alles wat oud is het archief in; daar zorgt onderscheiden Martien van Gisbergen uit Lage Mierde voor

Knippenbergprijs

Toen in 1994 Heemkundegroep de Mierden opgericht werd, was hij een van de eersten die zich als lid aanmeldde. En niet veel later zat hij in het bestuur waar hij jarenlang penningmeester was. Vanuit de heemkunde organiseerde hij in 2008 het evenement Tussen Kerk en Kroeg, waarvoor hij onder andere de Brabantse Knippenbergprijs kreeg.