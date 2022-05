Als het kinderen van Maria galmde wist iedereen dat Westerhoven naar Meerveldhoven ging

WESTERHOVEN - Eigenlijk was het de bedoeling om de 150e processie van Westerhoven naar Meerveldhoven groots aan te pakken. Maar ook hier gooide corona roet in het eten. Met een vertraging van twee jaar is het zaterdag dan toch zo ver. De organisatie hoopt stiekem op een symbolisch aantal van 150 lopers voor deze 12,1 km lange tocht.

De processie vanuit Westerhoven naar Onze Lieve Vrouw Ter Eik in Meerveldhoven kent een lange geschiedenis. De eerste was in in 1871 en werd gehouden omdat in het decennium daarvoor velen in Westerhoven en omstreken stierven aan de pokken. In een oud gebeden- en gezangenboekje uit 1927 van de Westerhovense uitgeverij Van Deijck staat beschreven hoe de processie in vroeger tijden op ‘den vrijdag vóór St. Servatius, invallenden den 13den mei’ werd gehouden. Al sinds jaar en dag is de processie vanuit Westerhoven nu op zaterdag.

Kinderen van Maria galmde er vroeger door het viaduct bij Veldhoven. Dat was vaak tot ver in de omgeving te horen. Iedereen wist dan dat Westerhoven naar Meerveldhoven ging. ,,We gingen toen ook met de platte kar samen met de fanfare en het kerkkoor,” weet processiemeester Rikie van Eck (75).

Jubileum

De jubileumprocessie gaat zaterdag van start bij de kerk in Westerhoven. De lopers verzamelen daar om 7.15 uur. In Riethoven sluit een aantal lopers aan. Daaronder ook al sinds jaar en dag Jan Kwinten. ,,Vroeger werd daar ook nog een mis gehouden, waarna het weer verder ging,” weet hij zich nog te herinneren. Om 9.00 uur fietst een groep naar de Christus Koningkerk in Meerveldhoven waar om 10.15 uur de misviering start.

Daarvoor om 10.00 uur worden de processiegangers door de Veldhovense pastoor Frank As, pastoor Luc Buyens en kapelaan Piëtro (Westerhoven) met het Lambertusgilde van Meerveldhoven op de hoek van de Provincialeweg met de Kapelstraat-Zuid opgehaald om samen naar de kerk te gaan. Ook hulpbisschop Mutsaerts zou aanwezig zijn, maar die heeft op het laatste moment afgezegd.

Quote Jonge processie­mees­ters gezocht. Anders kunnen we de traditie straks niet voortzet­ten

De processiemeesters hopen op meer dan een handjevol lopers. ,,In het oude boekje staat dat dit honderd jaar moest worden volgehouden en dat gebeurde, want in 1971 werd voor de laatste keer gelopen. Bij het 100-jarige bestaan van de Westerhovense parochiekerk in 1983 is het lopen weer opgepakt. Sindsdien loopt een wisselend aantal mensen mee,” weet Henk Heijmans (67). Stiekem hopen ze dit keer op een symbolisch aantal van 150 lopers voor deze 12,1 km.

,,De processie telt in Westerhoven ongeveer 400 leden die elk 1 euro betalen. Vroeger was dat 50 cent,” weet Henk Heijmans en nog vroeger ‘10 cts’, zoals het boekje aangeeft. De processiemeesters gaan dat geld nog jaarlijks bij de mensen persoonlijk ophalen. Daarvan worden bijdragen gegeven aan het koor, de fanfare en worden de kaarsen betaald. Ook wordt voor elk overleden lid een mis opgedragen.

Muzikale ondersteuning

In de Christus Koningkerk gaan fanfare Irene en het Westerhovense Sint-Servatiuskoor de viering muzikaal ondersteunen. Aan het einde van de misviering werd vroeger door de tuin gelopen, maar sinds een aantal jaren wordt door een groep gelovigen (vroeger jonge maagden) het Mariabeeld in de kerk rondgedragen met het kruis, flambouwen, de kaars, het vaandel, bruidsmeisjes en de pastoor.

,,Dit keer krijgen alle bedevaartgangers vanwege dit bijzondere jubileum van de parochie in Meerveldhoven een broodje aangeboden. De lopers krijgen voorafgaande aan de mis koffie of thee in de pastorie, zegt Ciska Smolders. Rikie van Eck doet nog een oproep want er moeten jonge processiemeester bij komen naast de huidige groep die naast hen bestaat uit Piet Wuijts, Truus Kwinten, Diny van Hout en Antoinette Peeters. ,,Anders kunnen we de traditie straks niet voortzetten,” weet ze.