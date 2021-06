,,Goed kijken waar de plantjes staan, en als je een dooie ziet, een lintje eromheen. Kom dame, aan de gang”, moedigt projectcoördinator Roeland van Hooff een groepje Heliconleerlingen aan. Het Groene Lint is een kunstroute in wording die vanaf het centrum van Eersel door het landschap slingert langs de waterlopen Gender, Run en Dommel. Vlechtheggen en kunstwerken gaan de 24 kilometer lange route aangeven die eindigt in het centrum van Eindhoven.

Quote Als Helicon zoeken we de samenwer­king met de regio zodat de maatschap­pij ziet wat we doen Jim van de Kerkhof, Helicon

Op het Mortelveld is vorig jaar al door Heliconleerlingen gewerkt aan de aanplant van bomen en struiken. Deze woensdag is een groep eerstejaars van het Vmbo met de bus naar Eersel gekomen. ,,Dit zijn praktisch ingestelde leerlingen, maar wel van havoniveau. Ze krijgen de stof ook op dat niveau aangeboden”, legt docent Jim van de Kerkhof uit. ,,Als Helicon zoeken we de samenwerking met de regio zodat de maatschappij ziet wat we doen. Stichting Het Groene Lint heeft ons benaderd om te helpen. We hebben dit kunnen inpassen in ons lesprogramma. Het gaat niet alleen om helpende handjes, deze dag is educatief en praktisch ingestoken.”

De jonge aanplant staat in vakken en is inmiddels overwoekerd door onkruid. Nadat de leerlingen hun werkschoenen hebben aangetrokken, gaan ze in drie groepjes aan de slag. Maar niet voordat Van de Kerkhof hen opdraagt aan het eind van de ochtend een controle op teken te doen. Met heggenscharen wordt vervolgens het hoge gras rondom de boompjes weggeknipt.

Quote Dit is leuker dan school. Bijna alles is leuker dan school Pim Jacobs

,,Het is de bedoeling dat straks de boompjes weer te zien zijn. Probeer met de punt van de schaar te knippen en hou die een beetje schuin”, instrueert de docent zijn leerlingen. Terwijl de thermometer de 27 graden aantikt, gaat Pim Jacobs (13) uit Veldhoven er even bij zitten. Hij vindt dit werk wel leuk. ,,Dit is leuker dan school. Bijna alles is leuker dan school. Later wil ik boer worden want ik hou van werken met dieren.”

Boompjes die dood zijn, krijgen een strikje om van Niene van den Boomen (13) uit Waalre. Ze heeft zojuist geleerd dat ze met haar nagel een stukje van de bast kan schrapen. ,,Als het daaronder groen is, leeft het boompje nog. Maar mijn nagels zijn te kort”, zegt ze terwijl ze de hulp van klasgenoot Saar inroept. Namens de stichting is Jeanette Vermeulen aanwezig. ,,We markeren de dode boompjes. We willen weten wat er beschadigd is, want dat moeten we herplanten.”

Na een pauze krijgen de jonge natuurliefhebbers een vragenlijst van Van Hooff. In de schaduw van een boom leren ze wat biodiversiteit is en hoe de vlechtheggen daaraan straks een bijdrage gaan leveren.