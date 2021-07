Als werknemer toeristenbelasting betalen, Sorin en Simona worden er lacherig van: wáren ze maar toerist

De gemeente Bladel heeft plannen om, net als een aantal andere gemeenten, migranten toeristenbelasting te laten betalen. Sorin en Simona uit Roemenië werken tijdelijk in de productie in een fabriek. Ze wonen in het Flexhotel in Hapert, dat speciaal gebouwd is voor migranten. Die huisvesting is goed. Sorin heeft dat anders meegemaakt. ,,Met zes man op een kamer, één douche, één toilet. Dat was niks.” Hij is van oorsprong ingenieur, Simona werkte in Roemenië in een restaurant. ,,We kunnen hier veel beter verdienen", zegt hij.