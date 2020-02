Alsnog sloop bouw in Reusel

In Riethoven opgegroei­de Merel Huizinga is Amsterdam­mer van het Jaar

9:45 AMSTERDAM - Zangeres en mezzosopraan Merel Huizinga is verkozen tot Amsterdammer van het Jaar 2019. Ze kreeg de prijs zondag tijdens een awardshow in Internationaal Theater Amsterdam uit handen van burgemeester Femke Halsema. Huizinga is opgegroeid in Riethoven.