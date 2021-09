Altijd publiek dankzij nieuwe stoeltjes bij Oirschot Vooruit

,,Maar we gaan dit niet groots vieren, dat vinden we niet passend nu. Wel denken we na om iets voor de sponsoren en vrijwilligers te doen”, aldus voorzitter Hans Verouden.

Alweer bijna drie jaar geleden zijn er twee fijne kunstgrasvelden gerealiseerd. Van twee natuurgrasvelden nam de club afscheid, drie natuurgrasvelden bleven over. Samen met hoofdsponsor De Meeuw bouwde de club twee jaar geleden een nieuwe kantine met bestuurskamer en enkele kleedlokalen. Verouden: ,,Twee velden stonden we af voor het algemeen belang. Eén veld ging naar de hockeyclub, het andere naar de gemeente, als bouwlocatie.”

Opnieuw geschilderd en betegeld

Afgelopen zomer zijn acht kleedlokalen opnieuw geschilderd, betegeld, voorzien van nieuw sanitair, nieuwe koepels en verlichting. Ook de cv-installatie is vernieuwd, er is een compleet nieuw ventilatiesysteem aangelegd en het dak is aangepakt. Voorzitter Hans Verouden is blij dat de club dit werk kon uitbesteden aan sponsors, zoals installateurs en schilders, die al vele jaren steun geven.

Verouden: ,,Vorig jaar al wilden we deze klus aanpakken maar dit werd vanwege corona uitgesteld. Want wat zouden de financiële gevolgen zijn? En leden van de kluscommissie op leeftijd werd geadviseerd om thuis te blijven. Hun hulp is onmisbaar bij een dergelijke renovatie.”

Na een jaar wachten bleken de financiën haalbaar dus konden Jan Bressers en collega’s van de klus-en bouwcommissie afgelopen maanden aan de slag. Verouden: ,,Het allermooiste is nu dat ook de tribunestoeltjes vervangen zijn. Dat maakt de renovatie echt af.” Jan Bressers geeft aan zeer tevreden te zijn. ,,We zijn binnen budget gebleven.”

Vierhonderdveertien groene stoeltjes op de tribune omarmen het hoofdveld. Die zaten niet in de begroting. Maar door de actie ‘adopteer een stoel’ is dit ook gerealiseerd.

De stoeltjes hebben geen nummer maar een naam gekregen. Leden en niet-leden kunnen een stoeltje kopen. De prijs is 19,37 euro, een verwijzing naar het oprichtingsjaar van de club. Verouden: ,,Er zijn al bijna driehonderd stoeltjes geadopteerd. Door spelers jong en oud, oud-spelers, jeugdleden. Namen als Henk Berben, Janus van der Vleuten en Wick Driessen komen voorbij. Het is een eerbetoon aan hen. Maar ook bijnamen zoals ‘Tef’ komen voor. Of de naam van een spelertje van zes. Het toont wie we zijn, samen met elkaar, voor elkaar. Vorig jaar overleed clubicoon Paul Smetsers, zijn stoeltje is al vier keer geadopteerd.”

Damesteam op zondag

Ook andere zaken zijn afgelopen jaar aangepakt. Onder andere de nieuwe website is bijna klaar, de structuur van het bestuur is veranderd, er komt een nieuw technisch beleidsplan. Verouden: ,,En we voetballen voor het eerst sinds lange tijd weer met een damesteam op zondag, mooi toch!”

In de stoeltjesactie zijn nog zo’n honderd stoeltjes te koop. De naamplaatjes zijn in de maak, die volgen snel. Maar de spelers van Oirschot Vooruit zitten in ieder geval nooit zonder publiek.