Amateurschilder uit Bladel wint prijs: ‘Schilderen is een onvoorspelbaar proces’

‘Ik zocht naar een karakteristiek zandpad”, vertelt de amateurschilder in zijn verbouwde Bladelse boerderij. Op de Cartierheide in Hapert vond hij de plek om die in olieverf te vangen: ,,Ik heb wat geschoven tot het helemaal klopte. Beeld, compositie, lichtval, het moet samen perfect zijn voor mij. Dat wil ik vastleggen. Dat betekent voor mij schilderen.”



Hij klinkt rustig en bedachtzaam, maar er spreekt een enorme gedrevenheid uit de wijze waarop Van der Krogt zijn kunstzinnigheid beleeft. ,,Het is bijna therapeutisch. Ik hoor of zie niks als ik met een werk bezig ben en de inspiratie er is. Dan blijft het licht ’s nachts wel eens branden. Het is een onvoorspelbaar proces. Het begint met een beeld dat me trekt of een persoon die me boeit. Daar ga ik mee aan de slag”, legt Van der Krogt uit.