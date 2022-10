Ambitie gemeente Eersel vereist meer mensen op het gemeentehuis

EERSEL - Het piept en het kraakt bij de gemeente Eersel. De werkdruk op het gemeentehuis is hoog. Projecten liggen op de plank. Daarom is er extra capaciteit nodig. Dat zien de raadsleden ook, maar het voorstel van het college om nog eens 11,67 fte extra aan te stellen was voor de raad te gortig op dit moment.

De ambities in de gemeente Eersel zijn hoog, maar er is niet voldoende capaciteit om alles uit te kunnen voeren. Daarom wil het college het aantal medewerkers op het gemeentehuis verhogen. De al voorgestelde uitbreiding van 3,93 + 0,33 fte wordt naar voren gehaald en al dit jaar ter beschikking gesteld.

Niet genoeg

Daarnaast zou er nog eens 11,67 fte extra nodig zijn. En als de gemeente blijft groeien dan is ook dat niet genoeg. Functies waar uitbreiding gewenst is zijn onder andere adviseur participatie en communicatie, wmo-consulenten en regiehouder inburgering.

Dat er nu zo’n grote uitbreiding nodig is wekte verbazing bij de partijen. Sophie Tinnemans van het CDA diende een amendement in waarin werd voorgesteld om het aantal fte voor de aanvullende formatie-uitbreiding terug te brengen van 11,67 naar 6,33. Alle partijen waren het daar mee eens. ,,We zijn niet tegen uitbreiding. Ik snap dat er nieuwe regelingen zijn en de opvang van Oekraïne zorgt ook voor veel werkdruk. Dus vandaar deze middenweg.”

Eerder aan de bel trekken

De partijen zijn ook niet per definitie tegen meer uitbreiding. ,,Als er meer nodig is dan valt daarover te praten, maar dan moet het wel worden onderbouwd”, vindt Tinnemans. ,,We werden verrast. Eerder hebben we aangegeven dat als we te ambitieus zijn en te veel willen dat er dan op tijd aan de bel getrokken moet worden. Dit is niet op tijd. Het gaat om een hoop geld.”

Toen de partijen in de raad aangaven het op dit moment te veel te vinden en achter het amendement van het CDA te staan, ging het college in overleg met een aantal ambtenaren. ,,Dat was nodig omdat de aanpassing invloed heeft op de begroting”, legt burgemeester Wim Wouters uit. ,,Het moest worden doorgerekend om het juiste budget te kunnen vragen aan de raad.”

Niet helemaal scherp

Tijdens het overleg werd ook aan Eersel Samen Anders (ESA), de grootste partij, gevraagd om even aan te sluiten. ,,Dat was omdat het college niet helemaal scherp had wat we precies hadden gezegd”, zegt ESA-raadslid Arno Kennis. ,,We gingen mee met het verhaal van het CDA om het aantal fte terug te brengen. En dan moet het college bepalen welke functie wel en welke niet wordt ingevuld.”

Dat de partijen zo eensgezind waren, kwam voor de burgemeester als een verrassing. ,,Deze week wordt duidelijk welke functies worden ingevuld en welke niet, maar we kunnen niet iedereen aannemen die nodig is om de ambities van de raad waar te maken.”