Ambtelijke samenwerking Kempengemeenten mogelijk op de schop

Nergens komt dit laatste zo treffend naar voren als in de onderling afwijkende Kempische regels rondom het vervoer met een huifkar, zo lichtte gemeentesecretaris Thijs Offermans (Eersel) toe aan leden van de Eerselse raadscommissie. ,,Als zo'n kar overdag vertrekt in Reusel-De Mierden mag daar geen alcohol in gedronken worden, in het donker mag je niet terug door Bladel, maar wel weer een drankje nuttigen. In Eersel mag je 's avonds wel rijden, maar geen alcohol gebruiken."