Ambulance komt in Reusel en de Mierden nog steeds vaak te laat

Het niet tijdig arriveren van de ambulances komt al zeker tien jaar telkens terug op de Reuselse agenda. In het overzicht van de GGD Zuidoost Brabant, is Reusel-De Mierden de enige gemeente die minder dan 75 procent scoort bij het tijdig arriveren bij spoedritten. Voor deze spoedritten is een afgesproken opkomsttijd van vijftien minuten de standaard. In 2019 vonden er in Reusel-De Mierden 285 van deze ritten plaats, daarbij kwam de ambulance bij 75 ritten niet tijdig opdagen.