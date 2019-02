Amerikaanse auto's blijven onderdeel van Welons Festival

Glimmende Cadillacs

Op de zondag van het driedaagse festival in juni kunnen bezoekers zich dus nog steeds vergapen aan (onder andere) glimmende Cadillacs en stoere Chevrolets. Wijbenga zal bij deze versie alleen niet meer betrokken zijn. Hanckmann: ,,We hadden een verschil van mening over de invulling van het evenement, waarna we in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. We gaan nu ieder ons weegs en dat is prima.”