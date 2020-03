Amerikaanse granaat gevonden in de bossen van Riethoven

Matthäus Passion Oirschot en Gerwen afgelast

23 maart OIRSCHOT - De uitvoering van de Matthäus Passion in Oirschot op 8 april gaat vanwege de coronacrisis niet door. Ook de uitvoering ‘Hoogtepunten van de Matthäus Passion’ op 6 april in de St-Clemenskerk in Gerwen is geannuleerd.