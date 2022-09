Amper investeren, maar toch zonnepanelen op je dak: proefproject voor huurders van Wooninc

Fenna uit Riethoven zorgt voor een sprookje voor Martijn in B&B Vol Liefde, dat na de opnames nog veel groter werd

DEIXA-O-RESTO - Een dag in een Portugees safaripark was voor de goedlachse Fenna (25) uit Riethoven voldoende om het hart van Martijn te veroveren. De eigenaar van een Bed and Breakfast voelde meteen vlinders in zijn buik en daarmee leek zijn zoektocht in het populaire tv-programma geslaagd. Na de opnames draaide het liefdesavontuur ook voor Fenna uit op een sprookje.

1 september