Andere aanpak van sportvelden in Bladel

Het is nog maar een korte traditie, maar de Bladelse wethouder Davy Jansen neemt sinds vorig jaar met vertegenwoordigers van de sportclubs nu en dan de stand van zaken van de grasmatten door. Hij noemt dat gekscherend het 'grasmeestersoverleg'. ,,Er zijn natuurlijk veel deskundigen wat dit betreft", zegt hij glimlachend. ,,Het gras staat er te lang bij of het is te kort gemaaid, om maar eens wat te noemen. Iedereen, de voetballer, de trainer en uiteraard het publiek vindt er wel wat van.”

Die benadering is altijd nogal subjectief geweest. De gemeente gaat dat anders doen. Kiwa Isa Sport is het bedrijf dat gaat bekijken hoe de 21 velden in Bladel, Hapert, Netersel, Casteren en Hoogeloon erbij liggen. Dat gebeurt elke drie jaar opnieuw. Het college van B. en W. heeft er al mee ingestemd.

Schouw

Uit die driejaarlijkse ‘schouw’ moet een plan komen. Hierin staan adviezen voor onderhoud en bemesting per veld. Vanaf 2021 gaat de gemeente jaarlijks 25.000 euro opnemen voor onderhoud van velden.

Aan de hand van vaste criteria wordt bekeken wat de kwaliteit van een veld is. Het gaat om de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de vlakheid en wat Jansen het ‘grasbestand' noemt. ,,Eigenlijk is dat een mooi woord voor: hoeveel gras staat er op het veld?”

Paardenbloemen

De gemeente heeft eerder al gekozen voor chemievrij onderhoud. Daardoor kan het gebeuren dat er bijvoorbeeld veel paardenbloemen op het veld staan. ,,Dat maakt voor het voetballen niks uit", zegt wethouder Jansen, ,,maar mensen vinden het raar om dat zo te zien op een voetbalveld.”

Kiwa Isa Sport gaat per sportveld inventariseren hoe het erbij ligt. Dat zijn er zeven in Hapert, vijf in Bladel, vier in Hoogeloon, drie in Casteren en twee in Netersel. De keuze voor chemievrij onderhoud blijft in ieder geval. ,,Wat je straks krijgt, is dat er per veld maatwerk wordt verricht. Dat komt de sport zeker ten goede en het is een stuk professioneler.”

