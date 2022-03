Andere bso’s overstelpt nu Nummereen locaties sluit in de Kempen: ‘Op één avond al twintig huilende ouders aan de lijn’

Direct nadat Kinderopvang Nummereen - met in totaal 37 vestigingen in de Kempen - officieel naar buiten bracht dat het vanaf 9 mei een aantal locaties sluit, stroomde de inbox van Petra Priem, eigenaresse bij kinderopvang Kids World, vol met berichten van bezorgde ouders. ,,Op de eerste avond heb ik al twintig huilende ouders aan de lijn. Sinds woensdag worden we echt overstelpt met mailtjes van ouders.” Allemaal van gelijke strekking: Is er bij jullie nog plek? ,,Dat gaat dan vooral om onze locaties in Eersel en Veldhoven.”