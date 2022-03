AniCura Dierenkliniek Eersel verhuist naar oude sigarenfabriek

DUIZEL - In de oude Agiofabriek aan de Wolverstraat in Duizel opende AniCura deze week een nieuwe, grotere en gemoderniseerde dierenkliniek. Op de locatie aan de Hint in Eersel waren ze uit hun jasje gegroeid.

Het oude gedeelte van de sigarenfabriek Royal Agio in Duizel, het witte pand uit 1904, is opnieuw opgebouwd met behoud van de oorspronkelijke uitstraling. Het voldoet aan alle moderne eisen. De kliniek zit nu weliswaar niet meer midden in het dorp, maar is gemakkelijk te bereiken en heeft voldoende plek om te parkeren.

Quote Wij zijn niet zomaar een kliniek. Omdat het zo nieuw is, kun je het maken zoals het moet Hanneke van Meeuwen

Bij binnenkomst valt meteen de strakke inrichting op met de gladde hygiënische gietvloer, en de door een halfhoge muur gescheiden wachtruimte voor honden en katten. Op de balie van de receptie staan feestelijk verpakte honden- en kattenlekkernijen.

Hanneke van Meeuwen, praktijkmanager en dierenarts bij AniCura Dierenkliniek Eersel is trots: ,,Wij zijn niet zomaar een kliniek. Omdat het zo nieuw is, kun je het maken zoals het moet. Naast vaccinaties en gezondheidscontrole kun je bij ons nóg uitgebreidere zorg voor je hond of kat krijgen, zoals orthopedie, chirurgie, cardiologie, vruchtbaarheidsprogramma’s, kijkoperaties, oncologie en urologie. Andere klinieken verwijzen hun cliënten hiervoor vaak door naar ons.”

De trots van de kliniek

De nieuwe praktijk heeft zes behandelkamers, drie operatiekamers, een laboratorium voor (bloed)onderzoek en uitgebreide opnamemogelijkheden. Er is moderne apparatuur voor het stellen van diagnoses: echo- en röntgenapparatuur, en een nieuwe CT-scanner, de trots van de kliniek.

De zorg wordt geleverd door tien - veelal parttime - dierenartsen, één dierenartsspecialist en zeventien paraveterinairen. AniCura Dierenkliniek Eersel is onderdeel van een internationaal concern met 400 dierenklinieken in Europa, waarvan honderd in Nederland. ,,De AniCura’s zijn allemaal anders”, vertelt Van Meeuwen. ,,Iedere kliniek mag zijn eigen beleid voeren. Maar de regels zijn strak, alles moet perfect. Door de fijne samenwerking en gemeenschappelijke overhead zijn we één familie. Ik denk dat het voor de diergeneeskunde echt goed is om de kennis te delen.”

Quote In de coronatijd hebben we het ontzettend druk gehad, maar sinds de oorlog in Oekraïne wil niemand meer een hond en krijgen de fokkers afmeldin­gen. Misschien door de onzeker­heid of kosten? Hanneke van Meeuwen

,,In de coronatijd hebben we het ontzettend druk gehad. Het hoofdkantoor heeft ons daarbij goed ondersteund. We hadden wel drie keer zoveel pups als anders. Ook fokkers hadden lange wachtlijsten. Maar sinds de oorlog in Oekraïne wil niemand meer een hond en krijgen de fokkers afmeldingen. Misschien door de onzekerheid of kosten? Op de korte termijn zullen wij er niet veel van merken. Wij zijn als praktijk niet afhankelijk van alleen eerstelijns behandelingen zoals inentingen. We zijn ook niet top of the bill, bij ons zit er van alles tussen.”

Het meest trots is Van Meeuwen op hoe ze in haar kliniek diergeneeskunde doen. ,,Iedereen hier wil wel iets. Veel medewerkers hebben extra veel kennis op een bepaald vakgebied.”