Anja Das wil met bingoavonden geld ophalen voor kankerbestrijding: ‘Iedereen heeft zijn eigen verhaal’

WINTELRE - Dagelijks is Anja Das (56) een paar uur druk met de organisatie van haar bingoavonden in De Rosdoek in Wintelre. Ze wil daarmee zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. 30 november is de eerste avond.

In 2015 werd bij de verpleegkundige van de Acute Opname Afdeling van het MMC borstkanker geconstateerd. In datzelfde jaar overleed haar broer aan kanker en haar vader is er in 2000 aan overleden. Ook twee zussen, een zwager en een schoonzus hebben de ziekte gehad.

,,Kort na de diagnose kreeg ik te horen dat ik een uitzaaiing onder in mijn rug had. Minder gunstig voor de prognose, maar gelukkig sloegen de behandelingen heel goed aan. Het leek er gedurende de jaren op dat ik beter was. Daarom mocht ik vorig jaar stoppen met de immunotherapie. In 6,5 jaar heb ik die 108 keer gehad”, vertelt de Wintelrese.

Weer gestart met immunotherapie

In april van dit jaar begonnen de tumormarkers weer te schommelen. ,,Op een PET-CT scan in juni bleek dat er geen uitzaaiingen zichtbaar waren. Maar omdat de oncoloog denkt dat het schommelen van de tumormarkers gerelateerd is aan de kanker, ben ik weer gestart met immunotherapie.”

Quote Om 4.45 uur begon ik aan de vijftien kilometer lange wandeling. Ik heb enorm genoten van die dag, maar het was ook heel emotioneel. Anja Das

Omdat kanker zo vaak in haar familie voorkomt, zet ze zich in voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). In 2020 sluit ze zich aan bij Team kanker.nl om deel te nemen aan Alpe d’HuZes. ,,De teamleden komen uit het hele land. Dat maakt het lastig om samen een actie te houden om geld in te zamelen. Daarom besloot ik om vier bingoavonden te houden. Voor corona twee, de laatste twee konden pas dit voorjaar plaatsvinden.”

Tien uur om de top te bereiken

Door corona stond ze ook pas dit jaar aan de voet van de Franse berg. ,,Om 4.45 uur begon ik aan de 15 kilometer lange wandeling. Ik heb enorm genoten van die dag, maar het was ook heel emotioneel. Iedereen komt er met zijn eigen verhaal en allemaal hebben ze hetzelfde doel.” Het kostte haar tien uur om de top te bereiken. ,,Ik heb onderweg heel veel gesprekken gevoerd en genoten van het uitzicht en de vele kaarsen die in de 21 bochten staan.” Met haar eerste deelname haalde ze 14.564 euro op voor het KWF.

Komend jaar neemt ze opnieuw met het team deel waarvan ze inmiddels captain is. ,,Ik ben dankbaar dat er al zoveel mensen aan KWF gedoneerd hebben. Het belang van onderzoek is groot. Als ik mijn diagnose twintig jaar geleden had gehad, zou het heel anders geweest zijn voor mij. Ik hoop dat door meer onderzoek het leven met kanker verder kan worden verbeterd.”

10.000 euro ophalen met bingoavonden

Voor de editie van 1 juni 2023 wil Das 10.000 euro ophalen met onder meer weer bingoavonden. In haar woning staan al twee kratten vol prijzen. ,,Alle prijzen zijn gedoneerd door onder meer winkels en de horeca. De hoofdprijs is een overnachting met ontbijt in Park Plaza in Utrecht.”

De eerste bingoavond is op woensdag 30 november in De Rosdoek. Er worden tien ronden gespeeld waarin steeds drie prijzen zijn te winnen: voor één rijtje, voor twee rijtjes en voor een volle kaart. Een volle bingokaart kost 15 euro en een halve 10 euro. Na ronde negen is er een loterij. De kaartverkoop is vanaf 19.00 uur en de eerste balletjes rollen om 19.30 uur. Deelnemers dienen zich aan te melden op nummer 06-22659243 of per e-mail wilenanja.das@outlook.com en een markeerstift mee te brengen. Na 30 november volgen nog enkele bingoavonden en een speciale kinderbingo.