Ank Sesink uit Bergeijk: vrijgevochten levensgenieter in de ouderenzorg

Woning­stich­ting verkoopt gebouw gezond­heids­cen­trum Dolium in Eersel

14:14 EERSEL - Woningstichting De Zaligheden wil het Dolium-gebouw in de wijk Kerkebogten verkopen. In dit pand zijn 36 huurappartementen en een gezondheidscentrum gevestigd. ‘Het exploiteren van een gezondheidscentrum behoort niet meer tot onze kerntaken’, aldus Chris Theuws, directeur-bestuurder van WSZ. Met de verkoopopbrengst wil WSZ nieuwe sociale huurhuizen realiseren en investeren in verduurzamen van haar bestaande woningen. De nieuwe koper neemt de bestaande huurcontracten over, en mag de appartementen niet verkopen.