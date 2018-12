Anne gaat (toch) in haar oude school in Eersel wonen

De knutselwerkjes hangen nog aan de muur, en de gang in de Jacobusschool oogt alsof er elk moment kinderen binnen zullen trippelen na de schoolbel. Architect Stephaan Maas wijst naar het voormalige schoolplein. ,,Daar komt een gemeenschappelijke binnentuin.” Een trap op en Anne van Stiphout (22) staat oog in oog met haar vroegere klaslokaal. De oud-leerling van de Jacobusschool neemt over ruim een jaar haar intrek in de dezelfde ruimte waar zij in de schoolbanken zat. ,,Ik heb warme herinneringen aan mijn schooltijd. Het is een ideale plek voor een starter, middenin Eersel.”