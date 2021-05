Aparte stichting én eigen naam voor mfa Hapert

Eind vorig jaar zijn de inwoners van Hapert uitgenodigd mee te denken over een passende naam. De nieuwe naam is uit al die inzendingen gekozen. Dat heeft de gemeente de gemeenteraad laten weten. In een uitgebreide brief geeft het college B en W aan welke stappen er volgen vóór de oplevering van het gebouw in april volgend jaar.

De contractueel overeengekomen opleverdatum is 1 april 2022. Bouwbedrijf BMV (Bouwers met Visie uit Veldhoven) is de aannemer. Deze maand wordt de kelder van het gebouw gestort. In de eerste twee weken van mei moet de begane grond er liggen. Voor de zomervakantie moet de stalen constructie klaar zijn. Het streven is dat het dak in september wind- en waterdicht is.

Kerkzaal krijgt uitschuifbare tribune

Tegelijkertijd starten ook de werkzaamheden in het kerkgebouw. Hier wordt eind deze maand de vloer op de verdieping aangebracht. In augustus moet een deel van de kerk klaar zijn. Volgende jaar maart en april volgen er nog werkzaamheden aan de buitenkant van het gebouw. De kerkzaal krijgt een uitschuifbare tribune. Daardoor wordt die geschikt voor presentaties, lezingen, filmvoorstellingen en kleine toneelvoorstellingen.

In de opdracht van de aannemer is een stelpost opgenomen voor restauratie van de buitenkant van de kerk en de pastorie. Inmiddels zijn alle gebreken in beeld gebracht. Daarbij is onderscheid gemaakt in de urgentie om zaken aan te pakken. Bladel heeft besloten alle zaken die geen verder uitstel dulden of naar verwachting binnen vijf jaar na opening moeten worden aangepakt, nu meteen in orde te laten maken.

Gemeente wil harmonieuze inrichting

De komst van de mfa leidt er toe dat midden in het centrum van Hapert twee locaties beschikbaar komen voor een andere invulling. Het gaat om basisschol het Palet en Den Tref. Beide krijgen na realisatie een plek krijgen in de nieuwbouw. In ieder geval moet er aan de randen van de mfa ook ruimte komen voor een fietsenstalling en parkeerplaatsen.

Volledig scherm Werkzaamheden voor de nieuwe mfa in Hapert. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Voor de inrichting van het interieur gaat de gemeente uit van een ‘harmonieus geheel'. In het overleg hierover schuiven alle hoofdgebruikers aan. Er moeten ook mogelijkheden zijn om enigszins onderscheidend zijn.

Bladel is financieel verantwoordelijk voor de aanschaf van de aankleding en het meubilair, daar waar het de algemene en multifunctionele ruimten betreft. Dat geldt ook voor de ruimte van het ouderensteunpunt. Andere hoofdgebruikers moeten hun inrichting zelf betalen. Daarbij gaat het om de kinderopvang, de basisschool, de bibliotheek, de kerk, de streekomroep en buurtzorg.

Specialist theatertechniek helpt gemeente

Den Tref heeft de gemeente er op gewezen dat de grote zaal en de akoestische eigenschappen van het huidige De Tref één op één gekopieerd zouden mogen worden naar de nieuwe situatie. Om dat waar te maken heeft Bladel de hulp ingeroepen van PBTA uit Uden. Dat bureau is specialist theatertechniek en akoestiek. Hierbij gaat het onder meer om een hefplateau, stoffering, en belichtings- en geluidstechniek.

Het streven is om zowel binnen als buiten de mfa een sfeer te creëren die uitnodigt tot bezoek en verblijven. Sfeerverlichting kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Een lichtarchitect van het bureau Nobralux kijkt naar de mogelijkheden.

In 1995 heeft de gemeente een kunstwerk geschonken gekregen door Van der Leegte. Dat sierde jarenlang het marktplein van Hapert. Met de herinrichting van de markt is het kunstwerk verdwenen, in afwachting van een nieuwe plek. Die is bedacht voor de hoofdingang van de nieuwe mfa.