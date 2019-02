Apparaat voor oordoppen verpest officieel momentje wethouder Bladel

Video Nobelprijs­win­naar Ben Feringa in Bladel: ‘Doe eens iets geks’

18 februari BLADEL - Iets bijzonders ontdekken in de wetenschap, dat doe je volgens Nobelprijswinnaar prof. Ben Feringa niet alleen door gestructureerd een programma af te werken. ,,Soms zit ik op de fiets, zie ik een vogel en schiet me iets te binnen. Dan denk ik: hé, dat kunnen we ook wel eens proberen.”