Appartementen in en rond Fraterhuis in Reusel

12 oktober BLADEL - De besmetting van het covid-virus zit in Bladel vooral in de leeftijdscategorie 19-29 jaar, met name in de thuissituatie. ,,Daar zijn de mogelijkheden van de gemeente zeer beperkt. Ik kan alleen maar een moreel appel doen op inwoners van Bladel om voorzichtig te zijn.”