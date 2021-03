Aquaduct bij Oirschot ruim 100 miljoen goedkoper dan Rijkswaterstaat eerder voorrekende

Opdracht aan wethouder d’Haens: Bladel moet kijken of CPO toch kan in Lange Trekken

26 maart BLADEL - Het college van Bladel kreeg donderdagavond huiswerk mee van de gemeenteraad. Het moet onderzoeken of een collectief particulier ondernemerschap (CPO) in het plan Lange Trekken nog mogelijk of wenselijk is. Bladel mag daar de regels voor opstellen.