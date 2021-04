Aquinohuis in de clinch met gemeente Bergeijk om hoogte subsidie

BERGEIJK - De Stichting Aquinohuis en de gemeente liggen met elkaar in de clinch over de hoogte van de jaarlijkse subsidie voor het inloop-en participatiehuis. Het Aquinohuis vroeg voor dit jaar om enkele duizenden euro’s extra subsidie, onder meer vanwege gestegen loonkosten. Bergeijk komt maar deels tegemoet aan die wens, tot ergernis van de stichting.

Voorzitter Ab Czech wijst op een afspraak die de gemeente mondeling met het bestuur van het Aquinohuis zou hebben gemaakt. Dat zou zijn gebeurd in 2018, toen Bergeijk de exploitatie van het inloophuis overdroeg aan de stichting. Deze organisatie haalt haar inkomsten uit de verhuur van zalen in de voormalige school. ,,We zouden minder subsidie krijgen als we hogere huuropbrengsten verwachten. Maar er is ook afgesproken dat het college zou bijspringen als wij minder inkomsten hebben, of op een andere manier een financieel tekort op ons af zien komen.”

‘Halfjaar niks gehoord’

Vorig voorjaar zag het Aquinohuis zo’n financieel gat opdoemen, veroorzaakt door gestegen loonkosten. ,,We hadden in mei 2020 een begroting gemaakt voor 2021. We schatten op basis daarvan in dat we 119.000 euro aan subsidie nodig zouden hebben, zo’n 7000 euro meer dan we het jaar ervoor kregen. Dit hebben we bij de gemeente aangegeven. Vervolgens hoorden we een halfjaar niks.”

Totdat in december 2020 ineens het subsidiebesluit van Bergeijk op de mat lag. ,,We zouden het gevraagde extra bedrag niet krijgen. Zonder duidelijke reden.”

De stichting heeft naar eigen zeggen de gemeente benaderd om de kwestie op te lossen, maar dat contact verliep moeizaam. ,,Het college wil wel 2000 euro extra toekennen, voor compensatie van gestegen lonen en prijzen. Wijzelf hebben ook nog eens kritisch naar onze begroting gekeken. Met 116.000 euro zouden we het ook kunnen redden, was de conclusie.”

Quote Bergeijk houdt voet bij stuk, omdat zij dezelfde regels wil aanhouden voor alle verenigin­gen.

Motivering van besluit liet te wensen over

Daarmee was het geschil nog niet opgelost. Er blijft een relatief bescheiden tekort over van ongeveer 2000 euro, dat Bergeijk niet wil bijpassen. Het was voor de stichting reden formeel bezwaar aan te tekenen tegen het subsidiebesluit. Er is ‘geen ruimte’ de subsidie verder op te hogen, bevestigde een gemeentewoordvoerder tijdens de zitting van de bezwarencommissie.

Van de afspraak om als gemeente garant te staan weet de gemeente niets. De woordvoerder gaf wel toe dat de motivering van het besluit te wensen over had gelaten. ,,Dat hadden we beter moeten doen.”

Quote We richten ons met het Aquinohuis op maatschap­pe­lij­ke organisa­ties. Die zijn niet rijkelijk bezaaid in de Kempen, dus nieuwe, grote huurders zijn niet zomaar gevonden. Ab Czech, voorzitter Stichting Aquinohuis

Bergeijk houdt voet bij stuk, omdat zij dezelfde regels voor alle verenigingen wil aanhouden, laat de gemeente weten aan het ED. In de begroting van 2021 is een systeem opgenomen voor loon-en prijscompensatie (indexering, red.) die wordt doorberekend in subsidies voor verenigingen die daarvoor in aanmerking komen. Dat is bij het Aquinohuis uiteindelijk dus ook gebeurd. ,,Deze indexering staat niet altijd gelijk aan de stijging van de loonkosten. De organisaties moeten het verschil dan op een andere manier oplossen, bijvoorbeeld door het werven van extra huurders.”

Nu nog financieel gezond, maar voor hoe lang?

‘Zomaar subsidie bijpassen’ is volgens de gemeente niet mogelijk, omdat de subsidiebedragen zijn vastgelegd in het vastgestelde begrotingsbeleid voor 2021. Bergeijk wijst daarnaast op de gezonde financiële situatie van het Aquinohuis.

Dat het inloophuis bepaald niet op omvallen staat, beaamt ook Czech. ,,We hebben een aantal grote, vaste huurders, zoals Vluchtelingenwerk en de Voedselbank die ruimtes bij ons gebruiken. Daardoor hebben we nu nog een stabiele financiële situatie.”

Quote De gemeente kan de financiële risico's niet volledig aan ons als stichting laten. Ab Czech, voorzitter Stichting Aquinohuis

Ook gaat het om een relatief klein tekort, geeft Czech toe. ,,Toch valt het niet mee om dit gat te dichten. En dat tekort loopt op, als het subsidiebedrag de komende jaren hetzelfde blijft. We richten ons met het Aquinohuis op maatschappelijke organisaties. Die zijn niet rijkelijk bezaaid in de Kempen, dus nieuwe, grote huurders zijn niet zomaar gevonden. En we kunnen aan weinig andere knoppen draaien.”

Bovendien stoort het de voorzitter dat het Aquinohuis gelijk wordt geschakeld met andere verenigingen. ,,Wij hebben een taak overgenomen van de gemeente: het exploiteren van een inloophuis voor maatschappelijke organisaties. Dan kun je de financiële risico’s niet volledig aan ons als stichting laten.”