Archeologen leggen laat-prehistorisch dorpje bloot in de Weebosch

Sporen van boerderij

IJzertijd-structuur

Van Waveren vermoedt dat het een boerderij uit de IJzertijd betreft, omdat de structuur een beetje slordig is. ,,Dat is een duidelijk verschil met bijvoorbeeld Romeinse huizen waar we in Nederland ook sporen van aantreffen. Die gebouwen zijn strak uitgelijnd. Maar zeker weten we dit niet, we kunnen pas goed dateren als we ook voorwerpen vinden bij sporen van de palen. Zoals aardewerk of vuurstenen. ”