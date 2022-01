Arinda Callewaert officieel langer burgemeester van Bergeijk

Twee meter diep en 2 kilometer lang boren onder defensie­ter­rein Oirschot voor hoogspan­nings­ka­bel

OIRSCHOT - De komende 3 weken is het spannendste deel van de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel tussen Best en Tilburg Noord in uitvoering. Het doel? De verouderde stroomlijn vernieuwen en meer capaciteit op het netwerk creëren voordat het dichtslibt en we onze met zonnepanelen opgewekte stroom niet meer kwijt kunnen.

