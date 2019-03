Arnold de Vries volgt vertrokken Daenen op

De Vries was eerder PvdA-raadslid en ook betrokken bij de vorming van de nieuwe partij Sociaal Progressief Oirschot. Hij is getrouwd, vader van twee kinderen en woont in Middelbeers. Hij is dierenarts en docent op de HAS Hogeschool, waar hij les geeft bij de opleiding dier- en veehouderij.