Arnold uit Oirschot ziet Abraham, maar een groot feest zit er niet in

Arnold is supertevreden

De bewoners van Ons Hofje maken nadrukkelijk deel uit van het dorp. ,,Veel mensen kennen onze bewoners wel. Bij de eerste lockdown merkten we dat de gemeenschap aan ons dacht. De serenades hier op de stoep, van lokale artiesten waren echt hartverwarmend’’, vertelt woonbegeleidster Antoinet Hems. Maar het laatste jaar drukten alle maatregelen zwaar op het sociale leven van de bewoners, zo moet ze erkennen. ,,Arnold kan gelukkig nog naar zijn werk bij De Werf in Boxtel, maar voor de mensen die naar de dagbesteding gingen is het anders. Die komt nu weliswaar hier, maar onze mensen komen daardoor bijna nergens meer. Ook voor onze begeleiding is dat een opgave: we zijn er eigenlijk niet op toegerust om overdag zo veel mensen te begeleiden.’’

Ook corona zelf zorgde nog voor zorgen in Ons Hofje. Arnold: ,,Na nieuwjaar kwam het ook bij ons. Toen zat ik de hele dag op mijn kamer.’’ Hems knikt: ,,Het was moeilijk, maar onze mensen hebben het zó goed gedaan. Vier cliënten werden positief getest. Zij werden voor vijf dagen quarantaine naar onze corona-unit in Eindhoven gebracht, heel naar natuurlijk. Arnold is zelf ook getest, met zo’n staafje in zijn keel en neus. Dat viel best mee hè Arnold?’’ Hij kijkt naar Hems. ,,Jawel, maar het was toch fijn dat jij erbij was.’’

Ook andere belangrijke zaken in het leven van deze mensen met een beperking vielen weg. ,,Het Viva-Vakantiekamp, de Truckrun, de Mindervalidendag in Oostelbeers: alles werd geschrapt. Iedereen krijgt natuurlijk te maken met beperkingen. Het is niet anders’’, aldus Hems. Aan Arnold gevraagd wat hij het meeste heeft gemist: ,,Het kunnen zingen op feestjes.’’

Stichting Lunet Zorg heeft twee woonparken en daarnaast in en rond Eindhoven en in de Kempen groepswoningen, wijkpunten en dagbestedingscentra. Voor 2700 mensen met een verstandelijke beperking staan dagelijks 2650 professionals en 1100 vrijwilligers klaar, op bijna honderd locaties, of voor ondersteuning in de ouderlijke woning. Paul Janssen van Lunet Zorg in Eindhoven onderschrijft het verhaal van Arnold Smetsers.

,,Het is een bijzonder jaar geweest. Het is erg moeilijk aan onze cliënten uit te leggen waarom we maatregelen treffen tegen besmetting. Aan de andere kant zie je ook veel moois gebeuren, zoals slaapkamerramen beschilderen of een coronaproof bezoekersruimte die prachtig is omgebouwd tot kerststal. De werkdruk is op plaatsen zeker verhoogd door de maatregelen, maar ook door cliënten of medewerkers die ziek werden. Om ons voor te bereiden op een mogelijke derde golf is een speciaal coronateam al maanden bezig om bepaalde scenario’s uit te werken. Wat als de helft van een zorgteam ziek thuis moet blijven bijvoorbeeld? Ondertussen moet de zorg wel doorgaan.’’

Vrijwel hele dagstructuur weg

Amarant Regio Eindhoven bedient tientallen jongeren met een beperking en vaak ook gedragsproblematiek op verschillende woongroepen en ambulant in de regio. ,,Met de schoolsluiting en de sluiting van de sportverenigingen viel vrijwel hun hele dagstructuur weg’’, vertelt Lonneke Lammers, manager bij Amarant.