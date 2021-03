Arti in Oischot heeft een actieve dirigent, maar haar stokje hapt stof

Op het bedrijfsterrein van een van de leden van muziekvereniging Arti in Oirschot wordt zondag om 14.30 uur een drive-thruconcert van ruim een uur gegeven voor de familieleden van het opleidingsorkest. Van Bokhoven: ,,Het is de bedoeling dat drie auto’s tegelijk voor een podium komen te staan. Dan stapt de muzikant uit die vervolgens op het podium een solonummer speelt voor het ‘drive-in’ publiek. Iets later volgt uit de tweede auto een andere muzikant die zijn of haar solo speelt. In het normale programma zouden nu namelijk de solo’s op het menu staan. De mensen thuis kunnen via een livestream meekijken.”

Filmpje met hulp van een metronoom

Het is het zoveelste evenement dat Van Bokhoven, in het dagelijks leven muziekdocent en organisator van blazersklas en pretorkest in Oirschot en Spoordonk, voor het opleidingsorkest van Arti organiseert. Al een jaar lang verzint ze allerlei mogelijke muziekoefeningen om haar pupillen toch muziek te laten maken. Zo moesten de leerlingen, die variëren in leeftijd van 9 jaar tot ruim volwassen, tijdens de eerste lockdown thuis het muziekstuk Arcade instuderen en hun uitvoering via een video opsturen. Van Bokhoven: ,,Voor iedereen was het nieuw. Alleen spelen, precies op de tel en ook nog een video maken.” Voor sommigen bleek een metronoom de oplossing, een apparaat dat een juist ritme aangeeft. Ook dát was voor sommigen nieuw. ,,Ik vond het zo knap dat iedereen aan de slag ging. Uiteindelijk heb ik al die filmpjes bij elkaar samengebracht en zo hoorden we ons samenspel. Ja, daar zaten ontzettend veel uren in. Voor mij was ook alles nieuw.”

Quote Toch was het fijn om in oktober even bij elkaar te zijn, ik heb moeten huilen van blijdschap Claudy van Bokhoven

Twee meter tussen de leden

Op Koningsdag en Bevrijdingsdag werd er ook apart muziek gemaakt, maar in filmpjes kwam het samen. ,,In oktober mochten we wel een concert geven, met twee meter tussen de leden. Maar zonder publiek, zonder live applaus. Toch was het fijn om bij elkaar te zijn, ik heb toen even moeten huilen van blijdschap. Ook omdat ik zo trots ben op ons opleidingsorkest, ze doen het allemaal maar in deze rare tijden. Bijkomend voordeel van livestreamen: we hadden nu ook publiek dat vanuit het buitenland mee genoot.”

Het kerstconcert kon op het allerlaatste moment niet doorgaan. Van Bokhoven gooide weer alles om, improviseerde met al haar macht om toch saamhorigheid en muziek te bieden. Want heel graag wil ze de club bijeen houden, ook al kost dat extra kruim. ,,Ik hoor en zie bij andere orkesten dat er mensen afhaken. Maar als je niks doet, dan gaan mensen lopen. Ik wil ze bij elkaar houden. Want de kennis die ze hebben opgedaan, mag niet zomaar wegvloeien. Ik ben supertrots op hen.”

Drive thru

Drie weken geleden bedacht ze deze drive thru, want stilzitten kan niet, vindt ze. Alhoewel het ook veel energie kost om steeds met iets nieuws te komen. ,,Ik mis de mensen, ik mis het contact. Doorgaans brengt dat ook weer een creatief proces op gang. Ik hoop dat we weer heel gauw bij elkaar mogen komen. Samen muziek maken is zo fijn.”