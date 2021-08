Asbest gevonden in restanten afgebrand horecapand Zwarte Bergen, geen gevaar voor omwonenden

Het terrein rond het afgebrande pand is afgezet met linten waarop staat: ‘Geen toegang asbest’. Het gaat om zogenaamde vaste asbest, die werd gevonden in de spouw, zo meldt de gemeente. De eigenaar van de Zwarte Bergen, Paul van Os, meldt dat dezelfde vorm van asbest verder nog werd aangetroffen in lijm achter tegels. Vaste of hechtgebonden asbest zit vast in ander materiaal (zoals cement of lijm) en kan daardoor minder makkelijk vrijkomen dan losse asbest.