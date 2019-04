Asbestactie in gemeente Bergeijk slaat aan en krijgt vervolg

VideoRIETHOVEN - Riethoven beet dinsdag het spits af bij de asbestsanering in de gemeente Bergeijk. Inwoners van Groot Bergeijk zijn eerder in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor de actie ‘sanering asbestdaken tot 35m2’.

Er zijn 232 adressen aangemeld, die gezamenlijk goed zijn voor 5512 m2 asbest. Ten behoeve van de asbestverwijdering zijn er tijdens een enkele weken geleden gehouden informatiebijeenkomst aan de deelnemers beschermende kleding, stofkapjes en een asbestzak uitgereikt.

Dinsdag was vroeg in de ochtend de eerste van de acht voor deze dag ingeplande adressen in Riethoven aan de beurt. Een grote zak gevuld met asbestmateriaal lag op de oprit van bewoner Jansen. Een vrachtwagen en een verreiker stonden klaar om de verpakking, met daarin de van een garage afkomstige asbestplaten, op te halen.

,,De gemeente Bergeijk steekt veel energie in dit asbestproject” zegt wethouder Stef Luijten. ,,Het project is nu al zo succesvol dat we er zeker mee doorgaan.”

De gemeente is al vanaf de zomer 2018 met de voorbereidingen bezig geweest. Dat heeft geleid tot een ‘asbestteam’, een groep ambtenaren, elk met hun eigen deskundigheid, die samen optrekken om het project tot een succes te maken. ,,We hebben alles zonder hulp van buitenaf kunnen regelen”, vertelt Erik Verhagen, specialist milieu bij de gemeente. ,,We hebben alle kennis zelf in huis.”

Trots

De gemeente is trots op het tot nu toe bereikte resultaat. ,,We hebben ons afgevraagd waarmee we als gemeente het verschil kunnen maken”, zegt Jan de Greef, hoofd afdeling beheer ruimte van de gemeente. ,,Het aanbieden van asbest was al gratis, maar toch was er weinig aanbod. De ophaalservice bleek daarvoor dus de oplossing.”

Vanaf 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden en mag er dus ook in Bergeijk geen asbest meer in de gemeente zijn. Door de saneringsactie worden flinke stappen gezet in de realisering ervan. ,,Beter een stimulerende gemeente dan een handhavende gemeente”, aldus Verhagen.

De komende vijf weken vindt de verdere inzameling binnen de gemeente plaats. Opvallend daarbij is dat er vanuit Luyksgestel vrijwel geen aanbod is, door de eerder noodgedwongen sanering na de hagelstorm van 2016.