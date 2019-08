Asbestsanering kleine daken nu in heel Bladel

Particulieren in Netersel konden in het eerste halfjaar van 2019 hun asbestdaken met een maximale oppervlakte van 35 vierkante meter saneren. De gemeente Bladel gaf deelnemers een vereenvoudigd meldingsformulier en stelde beschermende kleding, inpakmateriaal en een handleiding beschikbaar. Op 15 juni was er een inzameldag waarop de deelnemers hun asbest konden brengen.

De gemeente Bladel beschouwt de proef als succesvol. De opkomst en de ingeleverde hoeveelheid per inwoner waren groter dan bij vergelijkbare projecten in Bergeijk en Heeze-Leende. De gemeente gaat de proef daarom uitrollen over de andere kernen. Daar is naar schatting nog 65.000 euro mee gemoeid. Door dit in vijf jaar te doen kunnen de kosten binnen het bestaand budget worden gedekt. Kleine kernen Hoogeloon en Casteren komen in 2020 en 2021 aan de beurt, Bladel en Hapert volgen in 2022 tot en met 2024.