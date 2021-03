Asbestsanering visvijver Westerhoven van start

Film schudt klimaatzus­jes uit Steensel wakker

10 maart EINDHOVEN/STEENSEL/EERSEL - De documentaire A life on our planet van de Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough (94) blijkt mensen te inspireren om in actie te komen tegen klimaatverandering. Dat is tijdens de landelijke manifestatie Klimaatalarm zondag 14 maart te zien en te horen.