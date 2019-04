ASML-ambassadeur uit Nuenen: 'Autisme verdient beter imago'

EINDHOVEN - Arnout Nederpelt is ambassadeur autisme bij ASML. In zijn pogingen om aan een baan te komen schreef afgestudeerd bedrijfskundige Arnout Nederpelt (37) uit Nuenen in drie jaar tijd rond de 700 brieven.

Hij voerde circa 300 sollicitatiegesprekken, maar steeds liepen die op niks uit. De redenen daarvoor waren meestal: u bent te slim of uw communicatieve vaardigheden zijn niet goed. ,,Je komt er dan achter dat er iets met je is.”

Dat bleek ook. Onderzoek toonde aan dat hij hoogbegaafd is en een autistische stoornis heeft. Sinds negen jaar heeft hij een baan bij ASML. Hij is daar tevens ambassadeur autisme, één van de vijf waar het bedrijf over beschikt.

,,Op de TU/e liep het nog best goed", legt hij uit. ,,Ik kwam er pas na de studie achter dat ik autistisch ben. Achteraf gezien kan ik beter zaken plaatsen. Ik liep er bij meerkeuzevragen tegenaan dat ik vond dat meer antwoorden goed konden zijn. Ging zo'n vraag over weken en dagen, dacht ik: is dit een kalenderweek of een werkweek? En een werkweek kan voor iedereen anders zijn."

Communiceren

Na de zoveelste negatieve ervaring sloot hij zich aan bij Toastmasters, een organisatie waar je beter leert communiceren. De nadruk ligt op spreken in het openbaar. ,,Een sollicitatiegesprek is voor mij veel lastiger dan spreken in het openbaar. Bij dat laatste is het onderwerp niet zo van belang. Van de groep die luistert, vallen de individuele reacties minder op. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het is goed voor je zelfvertrouwen en dat kan iemand met autisme goed gebruiken."

Hij klopte bij de gemeente aan voor hulp. Daar kwam de diagnose autisme op tafel. Via de gemeente kwam hij aan een stage bij ASML. Sinds juni 2010 is hij in vaste dienst. ,,Ik verricht ondersteunend werk. Ik geef aan anderen aan waar ze op moeten letten om zeker te stellen dat leveranciers goede producten aanleveren. Ik buig me ook over rapportages. Ik denk mee over verbeterplannen."

Details

Als ambassadeur kijkt hij hoe ASML-werknemers met autisme hun kenmerk het best kunnen inzetten. ,,Ik ontwikkel dat ook. Soms wordt autisme gebracht als een soort handicap, maar er zijn ook positieve kanten. Wij letten op details, we zijn goudeerlijk en we geven niet op. Ik vergelijk het met linkshandigheid. Waarom zou je die mensen dwingen met rechtshandig gereedschap om te gaan? Je kunt je als werkgever of als school ook een beetje aanpassen." Hij is van mening dat autisme een veel beter imago verdient bij bedrijven in de regio Eindhoven. ,,De bestaande kennis moet ook beter verspreid worden." Als ambassadeur is Nederpelt ook bereid er buiten ASML over te vertellen.