Autismecentrum de Kempen bestaat tien jaar: ‘Je wil niet altijd zoekende zijn’

EERSEL - Iemand met het vermoeden dat hij autistisch is, moet dat zo snel mogelijk laten onderzoeken, vindt Pia Thijssen, coördinator Autisme Informatie Centrum (AIC). ,,Als autisme de diagnose is, vallen er veel puzzelstukjes op hun plaats. Er zijn mensen die zich hun leven lang afvragen waarom ze zich anders voelen. Je wil niet altijd zoekende zijn.”

Thijssen maakte deel uit van een klein groepje dat tien jaar geleden het AIC de Kempen opzette. Het is actief in Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Oirschot. In haar werkzaam leven is Thijssen ambulant begeleider bij GGzE De Boei in Eersel/Bergeijk. ,,In die functie kom ik de doelgroep ook al jaren tegen.”

Veel stellen met relatieproblemen

Veel mensen met autisme lopen psychisch vast omdat de diagnose niet valt. Op een van de thema-avonden leerde Thijssen een jonge vrouw kennen die op het punt van scheiden stond. Haar man wilde zich niet laten onderzoeken. ,,Drie maanden later hadden we weer een avond en was haar man er. ‘Ik ben gediagnosticeerd met autisme’, zei hij. Hij vertelde hoe het met ze ging en hoe zijn leven was gegaan. Ze waren nog bij elkaar.” Concluderend: ,,Als je het niet laat onderzoeken, kan het desastreuze gevolgen hebben. We komen ook veel stellen tegen met relatieproblemen.”

Thijssen raakte meer dan tien jaar geleden in gesprek met de AIC-coördinator in Tilburg. ,,Die had de indruk dat de mensen in de Kempen het moeilijk vonden om naar het AIC in Tilburg en Eindhoven te gaan. Het vermoeden was dat er in de Kempen natuurlijk ook mensen met autisme wonen: kinderen, jongeren, volwassenen, maar ook ouderen.”

In het begin waren organisaties niet erg met autisme bezig

Dat was de aanleiding om er in de Kempen ook mee te beginnen. Het AIC organiseert onder andere thema-avonden en het lotgenotencontact. Het telt tien vrijwilligers die in de Kempendorpen actief zijn. In de dorpen Oirschot en met name Reusel zou wat hulp welkom zijn.

Quote Dan zie je dat ouders zich gaan verdiepen. Ze herkennen een en ander. Ja, zo is vader ook. Of opa of een tante.” Pia Thijssen, Coördinator Autisme Informatie Centrum de Kempen

In de beginjaren waren organisaties in de Kempen niet erg met het thema autisme bezig, merkte Thijssen. ,,We hebben er erg op ingezet om er bekendheid aan te geven. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Overal hebben ze er mee te maken, zeker in de regio Eindhoven waar drie tot vier keer meer mensen met autisme wonen dan elders.” De gewoonlijke ‘route’ is dat een kind als eerste de diagnose krijgt. ,,Dan zie je dat ouders zich gaan verdiepen. Ze herkennen een en ander. Ja, zo is vader ook. Of opa of een tante. Het is erfelijk, dus het komt ergens vandaan.”

Het AIC houdt woensdagavond een jubileumavond met de Belgische pedagoog en autisme-deskundige Peter Vermeulen. Entree vijftien euro. Reserveren kan dinsdag nog.