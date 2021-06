Autistische Robin (34) uit huis gezet door burgemeester Bergeijk om één wietplant

Oirschot juicht voorzich­tig: 3,2 miljoen euro over na coronajaar 2020

12 juni Oirschot huurde in 2020 minder personeel in, al die verbouwingen in coronatijd leverde ze meer leges op en vakantie in eigen land zorgde voor meer toeristenbelasting dan begroot. Een aantal redenen waarom nu voorzichtig wordt gejuicht: de gemeente houdt maar liefst 3,2 miljoen euro over.