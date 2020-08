Auto belandt op zijn kop in het maisveld in Oirschot

Heemkunde in verweer tegen mogelijke sloop histori­sche brug bij het Heike in Vessem

13 augustus VESSEM - De gemeente Eersel moet de verzwakte brug over het Heike in Vessem gaan restaureren, zo vindt heemkundevereniging De Hooge Dorpen. De andere optie-slopen van de brug-is volgens de heemkundigen zeer ongewenst, omdat het bouwsel van monumentale waarde is.