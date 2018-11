Auto belandt op zijn kop na crash op A67 bij Eersel

Bergeijk tikt eigenaar Zwarte Bergen op de vingers voor het plaatsen van woningen voor arbeidsmi­gran­ten

27 november BERGEIJK - Werkconsult Beheer, de nieuwe eigenaar van camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel, is al begonnen met het plaatsen van units voor arbeidsmigranten. De gemeente Bergeijk heeft het bedrijf daar op aangesproken, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan.