Auto botst op boom in Oirschot: slachtoffer overlijdt ter plekke

Tijdelijke wethouder Bergeijk Marko van Dalen geen onbekende in de Kempen

28 april BERGEIJK - Hij is geen vreemde voor de Kempen. Marko van Dalen, die in Bergeijk tijdelijk wethouder Manon Theuws vervangt, vervulde die rol al eerder in Reusel-De Mierden en Bladel.