Auto botst tegen twee bomen bij Bergeijk, niemand naar ziekenhuis

Sportclubs Oirschot vragen om tegemoetko­ming bij huur

24 april OIRSCHOT - De buitensportclubs in Oirschot vragen de gemeente om een tegemoetkoming in de huurkosten van de sportparken, die al sinds half maart gesloten zijn. De verenigingen zijn door het coronavirus plotseling in zwaar weer terecht gekomen doordat een belangrijk deel van de inkomsten, met name de baromzet, is weggevallen.