Auto brandt compleet uit in bossen Steensel

Stel sliep in camper of bij dochter, toch liep dwangsom voor bewoning vakantie­huis op tot 20.000 euro

17 september DEN BOSCH/EERSEL - Ze sliepen in hun camper of bij hun dochter om niet permanent in hun recreatiewoning aan het Molenpad 1 in Eersel te verblijven. Daarmee dachten de eigenaren van de woning aan de regelgeving te voldoen. Toch liep de dwangsom van de gemeente op tot 20.000 euro. Daarom stapten ze naar de rechter.