Auto en bestelwagen vliegen na botsing in brand in Eersel

Broers Janus en Jan Hoeks uit Eersel voorkwamen veel ellende door te zwijgen over ver­zets-men­sen

11:05 EERSEL - De gebroeders Janus en Jan Hoeks werden in 1944 gefusilleerd vanwege hun hulp aan onderduikers. Tijdens hun arrestatie en gevangenschap hebben ze nooit iets prijsgegeven over de verzets-mensen die zij hadden schuilgehouden. Met hun zwijgen hebben ze waarschijnlijk vooral in Postel veel onheil voorkomen.