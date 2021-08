Auto en busje botsen tegen elkaar op Turnhoutseweg in Reusel

video Automobi­list rijdt dwars door muur van carport na mislukte inhaalpo­ging in Reusel en vlucht weg

7 augustus REUSEL - Een chauffeur is zaterdagavond tegen een carport van een huis gebotst aan de Kruisstraat in Reusel. Dat gebeurde nadat hij met flinke snelheid een auto had proberen in te halen in de woonwijk, maar dat mislukte.