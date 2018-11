Auto mag weg uit Sniederslaan in Bladel

Update Personeel weet brand bij Mollen Metaal aan Rootven in Bladel zelf te blussen

18:58 BLADEL - Er woedde donderdagavond kort brand bij Mollen Metaal aan het Rootven in Bladel. De brandweer kwam daarvoor met spoed ter plaatse, maar ondertussen had het personeel het vuur al onder controle gekregen. Vanwege de enorme rookontwikkeling werd het pand toch ontruimd, dus medewerkers van het bedrijf moesten een uur lang buiten in de kou wachten.